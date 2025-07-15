Культура

Выставка фотокорреспондента ПЛН Анны Тягуновой открылась в Пскове

Выставка фотокорреспондента Псковской Ленты Новостей Анны Тягуновой открылась в Псковской областной библиотеке имени В.А. Каверина 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На этой выставке поместилось далеко не все. Я постаралась отобразить все аспекты жизни вахты ("Вахта памяти", - ред.). Но, конечно, все детали семи лет раскопок разместить здесь было невозможно. Говорят, лето - это маленькая жизнь и вот вахта - это тоже маленькая жизнь», — сказала Анна Тягунова.

В экспозиции выставки собраны фотографии поисковой работы силами ПО ВППОО «След «Пантеры» Регионального отделения ООД «Поисковое движение России». Фотографии сняты в период с 2017 по 2023 годы. Анна Тягунова посещала ежегодные молодежные «Вахты памяти», проходящие в Невельском районе. Автор фиксировала хроники поисковой деятельности, где нашлось место и романтике суровых будней, и кострам, и важной работе по увековечиванию памяти павших бойцов Великой Отечественной Войны.



Также Анна Тягунова является автором паблика Cerasus avium в соцсети «ВКонакте».



Данная выставка уже вторая в коллекции фотографа.