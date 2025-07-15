Культура

Новая выставка «Беларусь непобедимая» открылась в Псковском музее-заповеднике

Экспозиция «Беларусь непобедимая» открылась в главном здании Псковского музея-заповедника сегодня, 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Беларусь непобедимая» – это совместный проект Псковского музея-заповедника и Национального исторического музея Республики Беларусь, приуроченный к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Выставка рассказывает не только о борьбе белорусского народа против оккупантов, но и о псковичах, защищавших и освобождавших Беларусь. В открытии экспозиции приняла участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Я, как человек родом из советского союза, помню, что мы общались и не понимали, кто из беларуси, кто из Татарстана – мы все были единой семьей, все дружили. Конечно, когда пришла война, люди все вместе встали на защиту Родины. Когда мы изучаем документы того времени, мы узнаем, что очень много уроженцев Беларуси сражались за Псков и, наоборот, много наших дедушек и прадедушек принимали участие в обороне, а затем и освобождении Беларуси. <…> Одно дело читать и переворачивать страницы учебника, книги, а другое – увидеть своими глазами. Спасибо, что вы с нами в этот день и что эта замечательная выставка состоялась», – рассказала Светлана Мельникова.

На открытии присутствовали научные сотрудники как псковского музея – Илья Казанцев и Юрий Конов, – так и из Республики Беларусь. Участники поделились, что самыми ценными и «говорящими» экспонатами являются личные вещи, которых в коллекции немало.

«Нам, псковичам, есть, с кем разделить трагедию войны. Пскович беларуса поймет – у нас один культурный код: сожженные деревни, ушедшие на фронт родственники, город, который был стерт с лица земли. Эти образы передаются из поколения в поколение что в России, что в Беларуси», – отметил заведующий сектором новейшей истории научной экспозиционной службы Илья Казанцев.

Торжественное открытие завершилось экскурсией, которую для гостей провел старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов. Среди экспонатов – благодарности Верховного главнокомандующего за освобождение белорусских городов псковичами, остатки расплавленного кирпича Брестской крепости, медальон участника ее обороны.

«Задачей ученых было не только показать, что псковичи принимали участие в обороне Брестской крепости, но и показать псковичей, который участвовали в обороне и освобождении белорусских городов и сел», – заключил Юрий Конов.

Выставка открылась в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Гости музея смогут посетить ее до конца декабря 2025 года.