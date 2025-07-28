Культура

Сказочную выставку из «Михайловского» открыли в Республике Беларусь

Сегодня, 1 августа, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл в Республике Беларусь, в Витебской областной библиотеке имени В.И. Ленина, выставку «А. С. Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозиции представлены иллюстрации к сказке, выполненные художником Игорем Шаймардановым. Это — работы из фондов «Михайловского», уточнили в учреждении.

Игорь Шаймарданов. Из иллюстраций к «Сказке о попе и работнике его Балде». Из фондов музея-заповедника

Открывая выставку, директор «Михайловского» Георгий Василевич особо отметил: «Нам хотелось, чтобы те, кто будет читать книги Пушкина, понимали, что Александр Сергеевич — не бронзовый, что он не стоит вот так, памятником, грустно глядя на всех, кто проходит мимо него с мороженым в руках… Он среди нас, он продолжает жить своей собственной жизнью, а мы имеем возможность обратиться к нему, задать вопросы и получить ответы. Задача Игоря Дмитриевича была в том, чтобы ответить на вопрос, какой же он, Пушкин? Показать, какие они, Пушкины, разные. И как они все объединяются в одну личность».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Собравшимся на выставку Георгий Василевич пообещал новые встречи с сказочными работами Игоря Шаймарданова, но уже в предстоящем 2026 году. «Вы увидите и другие такие же необычные иллюстрации к сказкам. И я думаю, что и дети, и взрослые порадуются тому, насколько Александр Сергеевич все же — наш современник и насколько работы Игоря Дмитриевича действительно добавляют нам радости и светлого взгляда на жизнь!» — подытожил директор «Михайловского».

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Напомним, что выставки работ Игоря Шаймарданова Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» устраивает регулярно, представляя «не бронзового поэта» и лирически-насмешливого «летописца его михайловской жизни» как в регионе, так и за его пределами, не только по всей стране и за рубежом. Большое фондовое собрание работ этого художника — одна из наиболее востребованных музейных коллекций. Более того иногда эта коллекция даже вызывает «белую зависть» у коллег-музейщиков, принимающих экспозиции из Святогорья. Так, например, сотрудникам «Михайловского» хорошо памятна ситуация, когда в Чехии выставка «царапок» (так сам художник обозначает изобретённую им технику работы иглой и масляными красками по бумаге) вместо запланированных двух недель работала почти год: её дважды продлевали по просьбе принимающей стороны. А в Беларуси, в музее Коласа, публично признались, что мечтали бы о таком проекте о своём «главном герое».

«Выставки работ Игоря Шаймарданова неизменно пользуются особым вниманием любителей изобразительного искусства и литературы. Почитателям Пушкина очень близок такой современный, немного ироничный и в то же время исполненный нежной любви взгляд на поэта», — резюмировали в «Михайловском».

Планируется, что выставка графики Игоря Шаймарданова «А.С. Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде» в Витебске будет открыта для посетителей библиотеки до конца лета.