Культура

Рубеж в три сотни находок перешагнули псковские археологи в деревне Горожане

Более 300 находок обнаружили археологи в деревне Горожане Новосокольнического района в ходе летней археологической школы, сообщается в группе экспедиции «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте»

«Вчера мы перешагнули рубеж трёх сотен индивидуальных находок. По доброй традиции вручаем приз тому, кому удача улыбнулась чуть больше», - отметили в группе.

Напомним, ранее на территории поселения Горожане в Новосокольническом районе нашли старинную цепочку.

Смотрите также Старинную цепочку нашли археологи в Новосокольническом районе

В этом году псковские археологи в десятый раз собрались для продолжения своих исследований на территории поселения Горожане в Новосокольническом районе. Летняя полевая археологическая школа продлится с 15 июля по 15 августа. Ярким событием десятой экспедиции стал фестиваль «Историческая лаборатория», который состоялся в деревне Горожане с 26 по 27 июля.

Смотрите также В мире викингов: под Новосокольниками воссоздали поселение времён Древней Руси

Эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.