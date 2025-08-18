Псковcкая обл.
Культура

Последний тур сезона в Вечашу и Любенск объявил псковский музей

19.08.2025 15:16

13 сентября Псковский музей-заповедник приглашает отправиться в последний тур этого сезона – в усадьбы Вечаши и Любенска, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. 

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Эти чудесные уголки русской природы в далекие годы были вдохновением композитору Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову. Именно на берегу живописного озера Песно в усадьбе Вечаши Николай Андреевич сочинил всемирно известные оперы «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о Царе Салтане», написал учебник «Основы оркестровки» и книгу «Летопись моей музыкальной жизни». В Любенске композитор создал свою последнюю оперу «Золотой петушок»», - рассказали в музее.

Для гостей тура пройдут познавательные экскурсии по усадьбам, экспозициям, сотрудники музея расскажут интересные факты о жизни и творческом пути Римского-Корсакова. Не обойдется без прогулок по тенистым парковым аллеям к озеру и классического русского чаепития в духе XIX века.

Отправление 13 сентября в 10.30 от Главного здания музея (улица Некрасова, 7) на автобусе. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311. 

Псковская Лента Новостей
Рейтинг@Mail.ru