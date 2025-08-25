Культура

11 юных псковичей побывали на Международном детском культурном форуме

Творческая делегация Псковской области приняла участие в Международном детском культурном форуме-2025. Форум проходил в Московском дворце пионеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото: Псковский колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В форуме приняли участие около 2000 подростков и молодых людей из 89 регионов России и 17 стран мира: музыканты, художники, актеры, литераторы и журналисты.

Участниками псковской делегации стали 11 школьников из Пскова, Великих Лук, Дедовичей, Бежаниц.

Как рассказали руководители делегации, преподаватели-методисты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ксения Удовик и Анастасия Алексеева, псковские школьники, приехав в столицу, попали в настоящую культурную мастерскую. В Московском дворце пионеров собрались почти 2000 участников из 89 регионов России и 17 стран мира: юные музыканты, художники, актеры, литераторы и журналисты.

За три дня представители псковской делегации побывали на мастер-классах, творческих лабораториях, дискуссиях, концертах. Каждый день юные участники встречались с кураторами форума – известными деятелями культуры и искусства, посетили музей П. И. Чайковского, приняли участие в конкурсе детских инициатив.

По словам псковичей, форум стал хорошей площадкой для активной коммуникации творчески одаренных детей и молодежи, развития их интеллектуального и творческого потенциала, лидерских компетенций, местом, где возникли новые идеи и проекты.