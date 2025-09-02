Культура

В московском музее «Царь-макет» расположился мини-Псков

Главные сооружения Пскова в масштабе 1:87 разместили в музее миниатюрной России «Царь-макет», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: «Царь-макет»

Сотрудники музея создали миниатюрный Псков на масштабном интерактивном макете страны. Внутри мини- города расположились главные объекты региона: Псковский кром, памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха, псковский вокзал, государственный университет и другие.

Все объекты сделаны из пластика. Над созданием миниатюрной страны команда макетчиков трудилась пять лет.

Помимо показа архитектуры города макет реализует развлекательно-образовательную миссию: в мини-Пскове в потоке мини-жителей можно найти «пасхалки» - сценки и отсылки на известные отечественные мультфильмы / фильмы / сериалы.

Увидеть миниатюрный Псков можно будет недалеко от ВДНХ.

Музей «Царь-макет» — это самый большой интерактивный макет России в Москве, позволяющий увидеть Россию в миниатюре.