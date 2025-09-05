Культура

Пунш для Пушкина и наказания за пьянку при Петре I: в «Михайловском» рассказывают о новой выставке

Ложку для разливания пунша или «родственной» ему жжёнки — аналог той ложки, которой пользовалась Евпраксия Вульф, угощая горячим напитком поэтов Пушкина и Языкова — можно увидеть на новой выставке в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, эту изящную вещицу сейчас экспонируют в рамках большого музейного проекта «Круг чтения обитателей Тригорского», в экспозиции, посвящённой первому хозяину и устроителю усадьбы Александру Вындомскому.

Ложка для разливания пунша или жжёнки. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В Пушкинском заповеднике напомнили, что богатая экспозиция посвящена Александру Вындомскому (1750—1813), основателю усадьбы и, в числе прочего, собирателю тригорской библиотеки. Именно этой библиотекой и в годы своей ссылки в псковское Михайловское, и позже, приезжая в псковское родовое имение уже по своей воле, пользовался и Пушкин.

Библиотека была велика, а книги, собранные в ней, касались различных отраслей знаний, что раскрывает для посетителей образ Александра Вындомского как человека с широким кругом интересов.

«Один из разделов выставки условно можно обозначить как “Винокур и аптекарь“, — рассказывает автор проекта, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина. — В отдельной витрине собраны книги по медицине и производству спиртных напитков, которые в XVIII веке настаивали на лечебных травах и часто использовали в качестве лекарства. При Александре Максимовиче в Тригорском работал винокуренный завод, продукция которого поставлялась в казну. Были в библиотеке Тригорского и книги по медицине. Например, труды известного российского медика, доктора медицины, профессора Московской медико-хирургической академии Матвея Пекена. Или Вильяма Бухана (Бьюкена), шотландского врача, автора 5-томного "Домашнего лечебника", который был очень популярен во второй половине XVIII и в первой половине XIX века не только у себя на родине, но и во многих других странах, особенно в России. А сам Вындомский, — добавляет Елена Ступина, — не только собирал книги по медицине, но и пытался наладить производство самого популярного в его время лекарственного средства — корня ревеня, который тогда привозили из Китая и Сибири».

Автор проекта также напомнила, что известен первый хозяин усадьбы «Тригорское» и как автор брошюры «Записка каким образом сделать из простаго горячаго вина самую лучшую французскую водку». Эта «Записка…» выдержала несколько изданий.

Гости музея увидят в экспозиции и книгу Ивана Голикова, историка, предпринимателя и надворного советника, более всего известного потомкам своим трудом «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России». На выставке представлены «Дополнения к Деяниям Петра Великого» (М., 1791). Книгу раскрыли на сообщении о том, что Пётр I «…не мог равнодушно смотреть на пьяного из подданных своих, особливо же во время отправления какой-либо должности. Вот собственные о сем слова его: “Когда Офицер при молитве будет пьян, то оный за первой и другой раз наказан будет арестом, а за третий на время от службы отставлен, и рядовым учинен быть имеет“».

В Пушкинском заповеднике уточнили, что выставка «Круг чтения обитателей Тригорского: Александр Вындомский» развёрнута в Классной комнате господского дома Осиповых и Вульфов. Планируется, что она будет работать здесь до конца года и даже захватит две первые декады января-2026.