ПЛН-FM
Господин Рейтингомер
Культура

Программа ко Дню Бородинского сражения прошла в Псковском музее

08.09.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

Программу с экскурсией для старшеклассников ко Дню Бородинского сражения провели в Псковском музее 8 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея заповедника.

«8 сентября отмечается День воинской славы России – День Бородинского сражения, важнейшей битвы Отечественной войны 1812 года. В этот день во Дворе Постникова для 11 классов Гуманитарного лицея провели интерактивную программу "Гроза двенадцатого года"», - сообщили в музее.

Для старшеклассников провели экскурсию по выставке «Чести своей никому не отдам», посвященной событиям Отечественной войны.

«Затем ребята стали русскими и французскими полководцами в игре-стратегии «Гроза двенадцатого года» и воссоздали на карте ход крупнейшего сражения Отечественной войны – Бородинской битвы», - добавили в музее.

 

Данная программа доступна для школьных классов и других организованных групп по предварительному заказу.

Запись по телефону: +78112292259.

Источник: Псковская Лента Новостей
