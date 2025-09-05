Культура

Псковичам покажут премьеру фильма «Легенды партизанского края»

Премьера документального фильма «Легенды партизанского края» от режиссера Андрея Егорова состоится 11 сентября в 12.00 В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Сотрудники библиотеки рассказали, что фильм представит журналист, писатель, лауреат премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России» за серию ярких книг о блокаде Ленинграда, автор сценария Анатолий Аграфенин.

«В годы Великой Отечественной войны целая армия бесстрашных и преданных Родине людей сражалась в тылу врага. Дедовичский район Псковской области был одним из центров Партизанского края. Партизаны не позволяли фашистам чувствовать себя спокойно на нашей земле, сковывали огромные силы противника, оказывали действенную помощь Красной Армии и осажденному Ленинграду.

Сколько тайн еще хранит Партизанский край! Стараниями поисковиков и энтузиастов спустя десятилетия после войны удается восстановить имена героев. А порой удается найти уникальные артефакты, настоящие сокровища», - приоткрыли сюжет псковичам.

По словам представителей библиотеки, в документальном фильме зрители вместе с авторами, преодолев бездорожье и болота, заберутся в самое сердце Серболовского леса, пройдут партизанскими тропами, увидят монумент «Партизанская пирамида» в деревне Железница и побывают в деревне Нивки, откуда ушел легендарный Партизанский обоз в блокадный Ленинград.

«Подвиг партизан бессмертен и никогда не будет забыт! Мы ждем вас на премьере», - обратились в библиотеке к псковичам.

Вход свободный, регистрация по ссылке.