Культура

Два муниципальных музея Псковской области получат федеральную поддержку на капремонт

О выделении средств из федерального бюджета на капитальный ремонт двух муниципальных музеев региона рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Кузница» министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

«Не всегда у небольших музеев есть хорошая инфраструктурная база для реализации проектов, — отметила Илианна Петрова. — Мы активно работаем в этом направлении и поддерживаем муниципальные и региональные музеи, включая их в федеральные программы. В следующем году два наших муниципальных музея получат поддержку на капитальный ремонт».

Министр подчеркнула, что обновление музеев включает не только ремонт зданий, но и оснащение современным оборудованием: «Когда посетитель приходит, он должен видеть не просто экспозицию за старой витриной, а современные стеклянные стеллажи с подсветкой, мультимедийные решения. Это существенно повышает привлекательность музеев и помогает привлекать туристов».

Кроме того, Илианна Петрова отметила, что событийные мероприятия музеев играют огромную роль, в том числе и для привлечения туристов в муниципалитет.

«Что касается событийной составляющей, это точка роста для наших муниципальных музеев, это траектория развития, поэтому мы будем поддерживать, работать с ними», - заключила министр.