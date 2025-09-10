Культура

Модельные библиотеки появятся в палкинской деревне Слопыгино и Плюссе

В деревне Слопыгино Палкинского округа и в посёлке Плюсса появятся две модельные библиотеки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

На приобретение книжного фонда, оборудования, мебели предусмотрено 23 млн рублей.

Псковская область получит на модернизацию объектов культуры 440 млн рублей. Средства будут выделены в рамках нацпроекта «Семья». Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором региона Михаилов Ведерников доложила заместитель Ольга Тимофеева.