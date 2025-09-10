Культура

Капремонт зданий краеведческих музеев в Порхове и Великих Луках начнут в следующем году

Со следующего года начнём капремонт зданий краеведческих музеев в Порхове и Великих Луках. Работы будут выполнены по дизайн-проектам, разработанным проектным офисом Минкультуры, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Модернизация учреждений культуры – это не просто ремонты. Каждое пространство наполняется оборудованием, становится стильным, современным и комфортным», - отметил губернатор.

Отметим, Псковская область получит на модернизацию объектов культуры 440 млн рублей. Средства будут выделены в рамках нацпроекта «Семья». Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором региона Михаилов Ведерников доложила заместитель Ольга Тимофеева.

«Так благодаря возможностям президентского нацпроекта мы создаём условия для образования, творчества и досуга, поддерживаем наши таланты», - заключил Михаил Ведерников.