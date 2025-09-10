Культура

Узнать о тайнах древних икон Пскова приглашают 14 сентября

Сборная экскурсия по экспозиции «Живопись древнего Пскова» пройдет в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 14 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Посетители познакомятся с псковскими иконами XIV-XVII веков. В выставочных залах представлено более 100 сюжетов и персонажей из ветхозаветной и новозаветной истории.

Центральной в экспозиции является икона «Страшный суд», где впервые в русской иконографии была предложена трактовка сюжета Второго пришествия, который потом будет широко распространен в русской иконописи. Впервые как отдельный сюжет представлена икона «Троица ветхозаветная» с 13 предстоящими святыми.

Уникальными экспонатами также являются иконы «Мирожская Оранта» с изображением князя Довмонта, «Святой Николай Чудотворец» с необычными клеймами, репрезентативным апостольским рядом церкви Успения с Пароменья.

Увидеть эти и другие уникальные образцы живописи древнего Пскова посетители смогут 14 сентября (воскресенье) в 14:00. Начало в фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).

Телефон для записи: +78112331603.