Культура

Выглянуть из окна предлагает сегодня музей-заповедник «Михайловское»

Среди разных — серьёзных и объявленных в шутку — праздников, выпадающих на 12 сентября, есть День заглядывания в окна. Напоминая о нём, сотрудники службы информации Государственного музея-заповедника в своём официальном сообществе в социальной сети предлагают «отпраздновать его наоборот».



Музейные окна на графических листах Киры Савкевич, Екатерины Звонцовой, Юрия Игнатьева из фондов «Михайловского»

«Наверняка каждый из нас хоть раз с интересом смотрел на светящиеся окна домов, — поясняют свою мысль в «Михайловском». — Это зрелище может вызывать разные эмоции: иногда тепло и радость, а иногда — лёгкую грусть. Мы предлагаем не заглядывать в чужие окна, а посмотреть из окна. Например, любого из тех, что изображены на картинах из фондов нашего музея. Это окна пушкинских усадеб, где кажется, что время остановилось. Как мост между прошлым и настоящим, они открывают нам другой мир — стоит только захотеть заглянуть в него».

Лирический пост сопровождается небольшой виртуальной выставкой графики из фондов музея-заповедника: виды из окон домов-музеев в мемориальных «Михайловском», «Тригорском», «Петровском», из кабинета С.С. Гейченко в Колонии литераторов, заоконный мир глазами художников или пушкинской Татьяны.

Тег выставки — #музейныеколлекции.

Напомним, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» регулярно знакомит своих виртуальных гостей с предметами из своего богатого фондового собрания в разных цифровых проектах. Подобную практику в музее считают важной как для собственно Пушкинского заповедника, так и для его потенциальных посетителей — пользователей Сети: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондовых коллекций. И, возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».