Культура

«Чай втроем»: Александр Бушуев о теории воспитания, покрашенных березах и жизни как хобби. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроём», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 сентября.

Настало время для детских воспоминаний и жизненных историй от художника, основателя мотоклуба «Позитивная механика», члена культового творческого объединения «Митьки», общественного деятеля и просто очень хорошего человека Александра Бушуева.

Кто имеет право называть его Бушем? Каким гость студии запомнил Андрея Тарковского? Какие привычки у него остались со времен Ленинградского речного училища? Под какую музыку любит рисовать Александр Бушуев и почему не делает этого в плохом настроении? Как выглядит идеальный день Буша?