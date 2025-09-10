Псковcкая обл.
Культура

Гоголь плюс Грибоедов: гости «Михайловского» предпочитают комедии

14.09.2025 13:27|ПсковКомментариев: 0

Наиболее востребованными спектаклями из гастрольной афиши театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» по состоянию на полдень 14 сентября стали две комедии — «Горе от ума» А.С. Грибоедова и «Ревизор» Н.В. Гоголя.

Денис Волков (справа) и Павел Сергиенко в спектакле «Ревизор». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, зрители, которые приходят и приезжают на спектакли в Пушкинский заповедник, вот уже несколько лет отдают пальму первенства именно этим постановкам столичной труппы. «Горе от ума» и «Ревизор» в «Михайловском» неизменно проходят с аншлагом, несмотря на то что играются здесь ежегодно. В нынешнем году устроители гастролей даже изменили традиционное время их показа: спектакли будут начинать на полчаса раньше, в 17.30. Это сделано для того, чтобы школьники, которых классами, а то и целыми параллелями привозят на спектакли из разных районов области, успели по окончании пьесы добраться домой, не нарушая новые правила организованных автобусных перевозок детских групп.

За «Ревизором» и «Горем от ума», занимающими соответственно первую и вторую строки в нынешнем рейтинге зрительских предпочтений, следует пушкинская премьера — «Выстрел. Метель» по двум из «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина». Однако, отметили в музее, за дни, оставшиеся до начала гастролей столичной труппы в Пушкинском заповеднике, этот расклад ещё наверняка изменится, причём не один раз.

Напомним, что гастрольные показы «Пушкинской школы» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера начнутся уже на следующей неделе, 19 сентября. В михайловскую афишу-2025 театр включил 11 названий.

10 из 11 гастрольных спектаклей участвуют в федеральной программе «Пушкинская карта». В музее особо отмечают и тот факт, что многие школы из Псковской области, изыскавшие возможность привезти своих воспитанников в эти дни в «Михайловское», не ограничиваются только посещением театра, но до того устраивают для ребят экскурсию или даже просто прогулку в ту или иную музейную усадьбу.

Напомним, что познакомиться с полной гастрольной афишей «Пушкинской школы» в Святогорье можно на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий → Сентябрь → Гастроли театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера».

Псковская Лента Новостей
