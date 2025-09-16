Культура

Три псковских автора отмечены на Школе литературного мастерства Союза писателей

Три молодых псковских автора отмечены по итогам Школы литературного мастерства Союза писателей России им. А.А. Ахматовой в Санкт-Петербурге, сообщили в официальной группе Союза писателей России в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Союз писателей России. Официальная страница» / «ВКонтакте»

К участию во Всероссийской школе литературного мастерства «Химки» в секции «Проза» рекомендованы псковичи Екатерина Железова и Анна Лукина, а в секции «Поэзия» - Роман Байков. К публикации в толстых литературных журналах рекомендована проза Екатерины Железовой.

Отобранные материалы будут опубликованы в журналах «Перископ» и «Южный маяк», а также в сборнике «Обратная точка», и стихотворения для экранизации в рамках фестиваля «Поэзия кино» (студенты-кинематографисты снимут клипы по стихам).