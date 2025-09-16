Псковский музей проведет бесплатные экскурсии в День туризма

Бесплатные экскурсии на объектах Псковского музея-заповедника пройдут 27 сентября в рамках Всемирного дня туризма, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото: Псковский музей-заповедник
- 11:30 – экскурсия по Картинной галерее; запись по ссылке или по телефону +78112331603;
- 13:00 – экскурсия по Палатам у Сокольей башни; запись по ссылке или по телефону +78112331390;
- 14:00 – экскурсия по Приказной палате Псковского кремля; запись по ссылке или по телефону +78112331065;
- 16:00 – экскурсия по Поганкиным палатам; запись по ссылке или по телефону +78112331603.
Количество мест ограничено.