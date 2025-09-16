Культура

В «Михайловском» начался монтаж сцены для премьерного спектакля театра Владимира Рецептера. ФОТО

В театрально-концертном зале научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» начали монтаж сцены для вечернего спектакля «Маленькие трагедии». Этой постановкой сегодня, 19 сентября, начинает свои большие гастроли петербургский театр «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Михайловское»

В музее напомнили, что гастроли столичной труппы в нынешнем году запланированы на период с 19 по 30 сентября. В афишу вошло одиннадцать названий; три из них — премьеры по произведениям Пушкина.

Кроме работ из рецептеровского «полного сценического собрания произведений Пушкина», зрителям представят и другие работы. Это и шекспировская драматургия («Гамлет» и «Укрощение строптивой»), и инсценировки по Гоголю («Невский проспект», «Ревизор»), и грибоедовское «Горе от ума», и столь любимую публикой «Свадьбу Кречинского» по комедии Александра Сухово-Кобылина, и «Казанову» по пьесам Марины Цветаевой.

Важно, что большая часть предложенных для гастролей в «Михайловском» спектаклей — сценическое прочтение произведений из школьной программы по русской литературе. Билеты на них юные зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут получить за государственный счёт — по программе «Пушкинская карта».

С полной гастрольной афишей «Пушкинской школы» можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».