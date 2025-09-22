Культура

Выставка из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск» открылась в Доме купца Шведова

Выставка из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск» «Урок равновесия» открылась в Доме купца Шведова. В открытии экспозиции приняли участие ученики Изборского лицея, сотрудники музея, изборяне. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Изборском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

С приветственными речами перед первыми посетителями «Урока равновесия» выступили директор музея-заповедника Наталия Дубровская и директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области Александр Барков, который кратко рассказал об основных вехах в развитии отечественной метрологии.

Программа вернисажа продолжилась познавательной интерактивной экскурсией, которую провела для ребят Изборского лицея сотрудник музея-заповедника Анастасия Попова.

Выставка «Урок равновесия» рассказывает, показывает и учит разбираться в старинных мерах длины, веса, объёма. Все измерительные приспособления, представленные в экспозиции, составляют небольшую, но интересную коллекцию предметов из собрания музея-заповедника: фунтовые безмены, безмены-кантарики, торговые весы советского периода, гири и чаши для взвешивания; приборы для измерения расстояний, изготовления чертежей, счёты; разнообразные бытовые предметы для измерений объемов 1960-80-х годов: банки, ложки, стаканы, пипетки, бутылочки и так далее – всё, чем до сих пор мы пользуемся в повседневном быту.

Выставка «Урок равновесия» открыта в Доме купца Шведова ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 32