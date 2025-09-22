Культура

100 лет исполнилось с момента начала съемок первого фильма в Пскове

Ровно 100 лет назад в Пскове начались съемки кинофильма «Дети бури». Как следует из архивных публикаций, в 20-х числах сентября 1925 года в город прибыла киноэкспедиция из Ленинграда и практически сразу приступила к съемкам. Режиссерами картины выступили молодые ленинградские кинематографисты Эдуард Иогансон и Фридрих Эрмлер, впоследствии удостоенный звания Народного артиста СССР и четырех Сталинских премий.

Фильм продолжительностью 1 час 13 минут вышел на экраны в 1926 году. Приключенческая кинолента не сохранилась до наших дней, однако известен ее сюжет. Согласно описаниям, «молодежь одного из рабочих районов Петрограда в трудные дни 1919 года организовала комсомольскую группу, в полном составе отправившуюся на фронт. Комсомольцы становятся отважными разведчиками, пробираются в тыл к белогвардейцам, совершают ряд героических поступков, переживают множество приключений, чтобы добыть план расположения белых».

Практически весь фильм был снят в Пскове.

Отметим, что за прошедшие сто лет на территории региона снималось более ста картин, среди них «Член правительства», «Рядовой Александр Матросов», «Два капитана», «Андрей Рублев», «Звезда пленительного счастья», «Храни меня, мой талисман», «Свои», «Каникулы строгого режима», «Край», «Холоп», «Цой» и многие другие.