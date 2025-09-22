Культура

В Пскове продолжают принимать заявки на конкурс Литературного пространства

До 28 сентября творческая молодёжь города Пскова и Псковской области может прислать свою работу на конкурс в рамках проекта «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Конкурс включает четыре номинации: «Лучший поэт», «Лучший писатель малого жанра», «Лучший чтец» и «Лучший иллюстратор».

Для прошедших отбор в октябре запланирована дополнительная образовательная программа, а для всех участников — культурные мероприятия и поездки. Кроме этого, работы, отобранные профессионалами, будут опубликованы в печатном сборнике, который автор может оставить себе на память.

«Часто бывает, что автор пробует себя в разных форматах. Наш конкурс как раз даёт такую возможность: можно участвовать одновременно в нескольких номинациях, — подчёркивает представитель оргкомитета. — Мы ждём от молодых авторов оригинальные стихи, рассказы, видеовыступления чтецов и портфолио иллюстраторов».

Всю актуальную информацию можно найти в сообществе проекта. Организаторы: Псковский молодёжный центр и Псковский городской молодёжный центр. Проект реализуется на средства Президентского фонда культурных инициатив.