В Пскове продолжают принимать заявки на конкурс Литературного пространства

До 28 сентября творческая молодёжь города Пскова и Псковской области может прислать свою работу на конкурс в рамках проекта «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Конкурс включает четыре номинации: «Лучший поэт», «Лучший писатель малого жанра», «Лучший чтец» и «Лучший иллюстратор».
Для прошедших отбор в октябре запланирована дополнительная образовательная программа, а для всех участников — культурные мероприятия и поездки. Кроме этого, работы, отобранные профессионалами, будут опубликованы в печатном сборнике, который автор может оставить себе на память.
Всю актуальную информацию можно найти в сообществе проекта. Организаторы: Псковский молодёжный центр и Псковский городской молодёжный центр. Проект реализуется на средства Президентского фонда культурных инициатив.