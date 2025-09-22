Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ Пскова?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии - заместитель директора Городского культурного центра Даниил Иванов. Основной повод для разговора - ремонт в здании ГКЦ. Кроме того, ведущая Татьяна Иванова поговорит с гостем о творческой жизни учреждения.

Как преобразится концертный зал ГКЦ после ремонта? Когда будут завершены работы? Чего не хватает ГКЦ для того, чтобы полностью соответствовать статусу современной культурной площадки? Чем живут творческие коллективы учреждения?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.