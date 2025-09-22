Экскурсии для пенсионеров пройдут в псковском музее в День пожилого человека

Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении

Культура

Экскурсии для пенсионеров пройдут на объектах Псковского музея-заповедника в День пожилого человека, 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. Фото: Псковский музей-заповедник Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2): 13:00 – обзорная экскурсия по Палатам Постникова с посещением выставки «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада». Предварительная запись по телефону: +78112292259. Спасо-Преображенский собор (Мирожская набережная, 2): 14:00 – обзорная экскурсия по собору. Предварительная запись по телефону: +78112331535. Главное здание музея (улица Некрасова, 7): 11:30 – экскурсия «Мода на картинах русских художников XVIII-XIX века»; 12:00 и 16:00 – обзорная экскурсия по выставкам Поганкиных палат; 14:00 – экскурсия «Нумизматическая коллекция музея» (выставки «Клады великих потрясений» и «Денга Псковская»). Предварительная запись по телефону: +78112331603. Псковский кремль (улица Кремль, 4) 14:00 – экскурсия по выставке «Ратная доблесть эпох». Предварительная запись по телефону: +78112331065.