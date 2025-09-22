Экскурсии для пенсионеров пройдут в псковском музее в День пожилого человека

Экскурсии для пенсионеров пройдут на объектах Псковского музея-заповедника в День пожилого человека, 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Фото: Псковский музей-заповедник
Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2):
13:00 – обзорная экскурсия по Палатам Постникова с посещением выставки «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада».
Предварительная запись по телефону: +78112292259.
Спасо-Преображенский собор (Мирожская набережная, 2):
14:00 – обзорная экскурсия по собору.
Предварительная запись по телефону: +78112331535.
Главное здание музея (улица Некрасова, 7):
11:30 – экскурсия «Мода на картинах русских художников XVIII-XIX века»;
12:00 и 16:00 – обзорная экскурсия по выставкам Поганкиных палат;
14:00 – экскурсия «Нумизматическая коллекция музея» (выставки «Клады великих потрясений» и «Денга Псковская»).
Предварительная запись по телефону: +78112331603.
Псковский кремль (улица Кремль, 4)
14:00 – экскурсия по выставке «Ратная доблесть эпох».
Предварительная запись по телефону: +78112331065.