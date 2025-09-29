Культура

Стали известны имена победителей игры для юных псковичей «Дорогами Курбатова»

В 86-ю годовщину со дня рождения писателя, критика Валентина Курбатова, 29 сентября, областная библиотека подвела итоги просветительской игры для школьников «Дорогами Курбатова», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.

Фото здесь и далее: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Игра проводилась в партнерстве с проектом Arzamas с марта по сентябрь текущего года для учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений Псковской области. Концепция игры и ее задания были презентованы в рамках региональной акции «Культурные выходные», а также в ходе тематических экскурсий по кабинету Курбатова.

Областная библиотека имени Курбатова поблагодарила всех, кто принял участие в игре, за эрудицию, трудолюбие, внимательность и заинтересованность. При выполнении заданий игры участники показали знания, навыки поиска информации, творческие способности и креативный подход.

Победители просветительской игры «Дорогами Курбатова»:

1 место — Полина Кетурко, ученица Куньинской средней общеобразовательной школы (поселок Кунья) за глубокие знания и точность;

2 место — Алиса Васильева, ученица Вернявинской средней школы (деревня Вернявино, Палкинский район) за широкий кругозор и интерес к литературному наследию и истории Псковского края;

3 место — Мария Горячева, ученица Белорусской средней школы филиала МБОУ «Гавровская средняя школа» (поселок Белорусский, Пыталовский округ) за творческий подход и эрудицию;

Специальный приз кабинета Курбатова — Максим Кучмук, ученик псковской гимнаизи №28 (город Псков) за исключительную тщательность и содержательность в выполнении заданий.

Победители награждаются электронными дипломами и сертификатами на полугодовую подписку просветительского проекта «Арзамас».

Напомним, цель игры – сохранение и популяризация литературного наследия Русского Златоуста, Псковского Кудесника Валентина Курбатова, расширение знаний школьников о литературе и философской мысли России конца XX – начала XXI веков.

«Арзамас» - просветительский проект, посвященный истории культуры, одна из лидирующих российских платформ самообразования. Он содержит коллекцию видеолекций, текстовых и изобразительных материалов, архивных документов, обзоров книг, подготовленных учёными, исследователями, преподавателями. Аудиоприложение «Арзамаса» «Гусьгусь» предлагает материалы для детской аудитории, мобильное приложение «Радио Arzamas» - аудиоверсии текстов и лекций, подкасты.