Стали известны имена победителей игры для юных псковичей «Дорогами Курбатова»

В 86-ю годовщину со дня рождения писателя, критика Валентина Курбатова, 29 сентября, областная библиотека подвела итоги просветительской игры для школьников «Дорогами Курбатова», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.
Фото здесь и далее: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова
Игра проводилась в партнерстве с проектом Arzamas с марта по сентябрь текущего года для учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений Псковской области. Концепция игры и ее задания были презентованы в рамках региональной акции «Культурные выходные», а также в ходе тематических экскурсий по кабинету Курбатова.
Областная библиотека имени Курбатова поблагодарила всех, кто принял участие в игре, за эрудицию, трудолюбие, внимательность и заинтересованность. При выполнении заданий игры участники показали знания, навыки поиска информации, творческие способности и креативный подход.
Победители просветительской игры «Дорогами Курбатова»:
Победители награждаются электронными дипломами и сертификатами на полугодовую подписку просветительского проекта «Арзамас».
Напомним, цель игры – сохранение и популяризация литературного наследия Русского Златоуста, Псковского Кудесника Валентина Курбатова, расширение знаний школьников о литературе и философской мысли России конца XX – начала XXI веков.
«Арзамас» - просветительский проект, посвященный истории культуры, одна из лидирующих российских платформ самообразования. Он содержит коллекцию видеолекций, текстовых и изобразительных материалов, архивных документов, обзоров книг, подготовленных учёными, исследователями, преподавателями. Аудиоприложение «Арзамаса» «Гусьгусь» предлагает материалы для детской аудитории, мобильное приложение «Радио Arzamas» - аудиоверсии текстов и лекций, подкасты.