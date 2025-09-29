Культура

Псковичей приглашают в вечерний дозор с храбрыми стрельцами Кремля

Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» пройдет в музее в предстоящую пятницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Жители и гости города смогут заступить в караул со стрельцами, узнать увлекательные факты об устройстве псковской крепости и погрузится в мир, где служилые люди, вооруженные «огненным боем», охраняли «городовое строение».

Во время программы стрельцы проведут гостей по потаенным уголкам Кремля. Прогулка будет сопровождаться живыми диалогами и захватывающими историями из прошлого.

Программа пройдет 3 октября (пт) в 19:00. Место встречи: Информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Телефон для записи: +78112331065. Количество место ограничено.