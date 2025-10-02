Культура

Минкультуры разработает критерии для оценки восприятия традиционных ценностей в кино

Минкультуры РФ разрабатывает перечень критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в видеоконтенте, сообщили в ведомстве.

«Указанный перечень в данный момент находится в разработке. Он будет относиться к аудиовизуальным произведениям, созданным при государственной финансовой поддержке»», - сообщили в пресс-службе Минкультуры в ответ на запрос «Интерфакса».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ сообщила, что Минкультуры направило соответствующий перечень на согласование в Минцифры. Согласно документу, на который ссылается издание, рекомендации будут направлены на оценку контента в кинопрокате, эфире общедоступных телеканалов, на онлайн-платформах и других видеосервисах РФ.

Как уточняет газета, в перечне рекомендаций с критериями говорится, что оценка будет производиться на основе социологических исследований, опросов и анкетирования ежегодно или по итогам релизов.

Вопросы будут направлены на оценку уровней «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности», а также «готовности рекомендовать контент другим пользователям». Кроме того, количественные показатели также будут учитываться, например, число просмотров, «уровень досматриваемости» и анализ упоминаний в СМИ.