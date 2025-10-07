Культура

Псковичи оказались в топе покупателей электронных книг на Северо-Западе

Псковичи стали покупать электронные книги на 59% чаще, чем их бумажные аналоги, что является одним из самых высоких показателей на Северо-Западе. Динамику продаж книг в Псковской области проанализировали цифровая экосистема МТС совместно с книжным сервисом МТС Строки и МТС Банком. В топе жанров, попадающих в книжную корзину псковичей, отметились классические произведения, любовные романы и детективы.

Фото: freepik.com

Популярность электронных книг в целом по стране выросла на 13%. Согласно исследованию, проведенному Строками, больше всего цифровых книг читают и слушают россияне с доходом 30 000 - 40 000 рублей в месяц (19%). Меньше всего цифровым книгам уделяют внимание россияне с доходом 400 000 - 500 000 рублей (меньше 2%).

По данным МТС Банка, продажи в книжных магазинах за восемь месяцев сократились на 8%. Цены на бумажные книги выросли на 7,2% за первый квартал 2025 года. Теперь книги в привычных офлайн-магазинах в среднем стоят 615 рублей. Однако в онлайн-сервисах цены на книги практически вдвое ниже — 345 рублей.

Жители регионов Северо-Запада все чаще отказываются от покупки бумажных книг. Чаще псковичей это делают только архангелогородцы. Доля покупок цифровой литературы значительно выросла в Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, а также в Республике Коми и Санкт-Петербурге.