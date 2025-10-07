Культура

Виктор Остренко: Для обновления колледжей культуры нужна поддержка федерального центра

Модернизацию колледжей культуры и специальных учебных заведений предложили включить в национальный проект «Культура». Такое предложение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, отметив, что существующая инфраструктура образовательных учреждений сильно устарела и требует значительных инвестиций.

На прошедшем заседания Парламентской ассоциации Северо-Запада Псковская область презентовала вопрос о модернизации колледжей культуры в рамках национального проекта.

По словам Виктора Остренко, инициатива возникла после обращения президента с посланием к Федеральному Собранию, где была подчеркнута необходимость уделить особое внимание специальному профессиональному образованию. Президент даже назвал сумму, которую планируется выделить на реализацию соответствующих задач в рамках нацпроекта «Кадры».

«Мы понимаем, что обозначенные президентом задачи сформулированы исключительно исходя из потребностей отрасли. Однако есть один нюанс: говоря о специальном профессиональном образовании, мы чаще всего имеем в виду рабочие профессии. Мне кажется, именно поэтому среднее профессиональное образование в области культуры остаётся немного в стороне», — пояснил Виктор Остренко.

Гость студии также обратил внимание на состояние инфраструктуры большинства культурных учебных заведений, построенных или приспособленных ещё в советский период. Их оборудование, включая музыкальные инструменты, значительно устарело и нуждается в обновлении. Самостоятельно решить такую проблему регионы не смогут, поэтому необходима помощь федерального бюджета.

«Национальные проекты — это вектор развития государства, это определенная стратегия для того, чтобы в том числе подтянуть на один уровень, сделать те стратегические направления, которые есть у каждого в субъекте. И здесь, конечно же, очень важно составляющую, связанную с разовой инвестиционной поддержкой для субъектов, произвести со стороны федерального бюджета. И здесь обязательно нужно сделать такой акцент, что, понятно, есть субъекты Российской Федерации, которые самодостаточны с точки зрения финансовой обеспеченности. Но для некоторых особенно важна поддержка со стороны федерального центра», - заключил спикер.