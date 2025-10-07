Культура

Парламентарии СЗФО активизируют усилия по поддержке региональных музеев

Парламентарии Северо-Запада планируют активизировать усилия по поддержке региональных музеев и сохранению культурных памятников, чтобы эффективно справляться с задачами национального значения. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, член комитета по бюджету, финансам, налоговой политики, парламентарий по одномандатному округу №10 Виктор Остренко.

«Две очень важные, на мой взгляд, темы затронули. Это необходимость поддержки наших региональных и муниципальных музеев в строительстве фондохранилищ. Вот эта тема актуальная очень, все-таки там находится Государственный музейный фонд Российской Федерации и национальное достояние. И, на наш взгляд, это все-таки наша совместная ответственность и полномочия обеспечения сохранности этого фонда», — подчеркнул депутат.

Второй важный вопрос касался внесения изменений в 73-й федеральный закон, которые направлены на уточнение правил изыскательских работ на этапах подготовки проектов реставрации объектов культурного наследия. Это поможет упростить и улучшить процесс сохранения исторических памятников.

«Отдельно хочу вам подчеркнуть, в этот раз мы посетили прекрасный государственный музей "Кижи“. И одним из выступающих на этом пленарном заседании был директор федерального учреждения культуры. Был затронут ряд очень острых вопросов, связанных с сохранением объектов культурного наследия, деревянного зодчества. И мы договорились, что экспертно будем сотрудничать в этом направлении. Потому что есть предмет, в том числе, и для нашей работы», — заключил Виктор Остренко.