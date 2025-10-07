Псковcкая обл.
Культура

Балалайка и смелость в 80-х: Константин Абабков рассказал о своем детстве

10.10.2025 14:22|ПсковКомментариев: 0

Руководитель псковского ансамбля «Сказ», Заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладатель званий «Душа земли Псковской» и «Душа России» Константин ​​Абабков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Чай втроем» о своем детстве, семье и пути к музыке, вспоминая свои ранние годы, когда Псков был разделен на несколько районов со своими порядками​.

​Константин Абабков провел детство в музыкальной среде, так как его родители активно участвовали в русском народном хоре. ​Его отец, Владимир Абабков, был не только бригадиром на заводе «Химлегмаш - Псков» и мастером спорта по боксу, но и много лет пел в хоре. ​Мама Константина Абабкова работала в госбанке и также была участницей танцевальной группы русского народного хора, а первое выступление гостя студии на балалайке состоялось именно у нее на работе. Виртуоз-балалаечник вспоминает: «У меня не было вариантов: ​я много времени проводил в Доме культуры профсоюзов. ​Пока родители репетировали, я исследовал чердаки и подвалы ДКП».

 

​Дедушка Константина Абабкова по отцовской линии приехал в Псков в 17 лет в составе первых отрядов Красной армии, воевал против немцев в Первую мировую войну и остался в Пскове, где встретил свою жену. ​Они вместе работали на заводе «ПЭМЗ», которому скоро исполнится 130 лет. ​Во время войны дедушка и бабушка были эвакуированы в Новосибирск, где в 1944 году родился отец Владимира, 16-й ребенок в семье. ​Из-за войны выжили только четверо детей. После возвращения в Псков о его отце говорили: ​«Красная армия Псков заняла, а Марья Сергеевна сына родила». ​Владимир Абабков родился 23 июля 1944 года, в день освобождения Пскова.

​Константин Абабков с 4 лет ездил в пионерские лагеря, где его мама была старшей пионервожатой, а папа — плавруком и физруком. ​Лето он проводил в лагерях и рано начал осваивать музыкальные инструменты. Он вспоминает, как получил свой первый приз за сбор фантиков: ​«Давали грамоты и мешки с конфетами. Первый свой мешочек с конфетами я получил за сбор фантиков. Я ходил по всему лагерю, собирал фантики, собрал больше всех, сдал их и получил первый приз — большой мешок с конфетами. После этого я ходил и разбрасывал фантики».

Заслуженный работник культуры РФ учился в кулинарном техникуме. ​Однако именно музыка стала делом его жизни, и сейчас он является руководителем известного псковского ансамбля «Сказ».

​Константин Абабков вспоминает о своем детстве, когда ему приходилось ходить в музыкальную школу с балалайкой: «Псков был поделен на группировки. Мне, чтобы дойти с моего Октябрьского проспекта, 31а до музыкальной школы, надо было пройти несколько таких участков, районов, и это было не всегда спокойно. Я ведь ещё шёл с балалайкой, надо мной все смеялись, спрашивали: «Что у тебя там?». Я отвечал: «Балалайка», — смеялись ещё больше. Но прошло время, и потом уже я смеялся над теми, кто мне это говорил». ​Он описал 80-е годы как переломное и перестроечное время, но интересное, потому что «мы были молоды, мы были юны, глаза горели». ​Он также вспоминает с удовольствием и 90-е годы, потому что родители были живы и всегда его поддерживали.

«Слово пацана» по-псковски: как враждовали местные группировки 35 лет назад

​В 2023 году Константин Абабков установил рекорд по непрерывной игре на балалайке, исполнив 60 произведений подряд за 60 минут на выставке «Россия». ​Его достижение было зафиксировано в Книге рекордов России. ​Ансамбль «Сказ» активно выступает, в том числе в Херсонской области, в городе Геническе.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
