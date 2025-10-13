Культура

Органная музыка Франции и Германии прозвучит на концерте в Пскове 18 октября

Концерт органной музыки из цикла «Органные шедевры Германии и Франции» состоится в субботу, 18 октября, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставлено организаторами

В концерте примет участие Майя Мокрецова (орган), студентка 4 курса кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта «Органные шедевры Германии и Франции» прозвучат органные произведения XVIII-XX веков: величайшего немецкого композитора и органиста-виртуоза эпохи барокко, мастера полифонии и гармонии, Иоганна Себастьяна Баха, выдающегося французского композитора-неоромантика и импрессиониста XIX-XX века, виртуозного органиста-импровизатора, Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора-симфониста и органиста-импровизатора XIX-XX века, создателя цикла произведений «Мистический орган» Шарля Турнемира, немецкого композитора и органиста XIX столетия, написавшего множество сонат и концертов для органа, Йозефа Габриэля фон Райнбергера, и выдающегося французского композитора-неоклассика и органиста-виртуоза XX века, творившего под влиянием григорианского хорала и романтизма, Мориса Дюруфле.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 65 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове расположен по адресу: улица Плехановский Посад, 64.