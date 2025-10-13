Культура

Псковичка стала лауреатом всероссийской премии «Гордость нации — 2025»

Псковичка стала победителем всероссийской премии «Гордость нации — 2025». Диплом лауреата третьей степени в номинации «За личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России» вручен главному специалисту по фольклору Псковского областного центра народного творчества, руководителю фольклорного ансамбля «Уграда» Галине Березиной. Под ее руководством международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» стал ярким событием, укрепляющим межнациональные связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подведение итогов окружного этапа шестой всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2025» прошло в Вологде. Здесь чествовали лучших представителей СЗФО, чья деятельность направлена на укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие. В ходе торжественной церемонии были вручены дипломы в семи ключевых номинациях.

Галина Березина работает в Псковском областном центре народного творчества с 1999 года. Как специалист в области традиционной народной культуры, она проводит большую работу по изучению, сохранению и популяризации фольклора Псковской области. За активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение элементов народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению ей присвоено почетное звание «Душа земли Псковской», а коллективу «Уграда», которым она руководит уже много лет, — «Народный самодеятельный коллектив».

Международный фестиваль «Соловьиная ночь», который организует Галина Березина с коллегами, в этом году собрал участников из Псковской, Ленинградской, Смоленской областей, Москвы и Республики Беларусь.

Фотографии официального сайта премии и Псковского областного центра народного творчества