Культура

В Пскове состоялся лицейский бал в стиле XIX века

19 октября в Доме губернатора Пскова прошел традиционный лицейский бал, посвященный Всероссийскому дню лицеиста. Воспитанники 15-го гуманитарного лицея окунулись в атмосферу балов XIX века и истории лицеев России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Восьмиклассники не только развлеклись, но и узнали о досуге своих сверстников два столетия назад. Студенты Псковского колледжа искусств исполнили классические бальные танцы под живую музыку.

Гостей ждали салонные игры, популярные в XIX веке, и раскрытие секретов языка веера. Завершился бал праздничным чаепитием.

Мероприятие стало погружением в эпоху, вдохновившую Александра Пушкина. Ранее, 16 октября, Псковская областная библиотека имени В. Курбатова также провела фестиваль ко Дню лицеиста.