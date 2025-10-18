Культура

Написать стихотворение о городе и его жизни предлагают псковским поэтам

В рамках проекта «Литературное пространство» для молодых поэтов и писателей проходит специальная номинация. Участникам предлагается попробовать свои силы в создании детективных рассказов и городской поэзии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В номинации «Лучший поэт» необходимо создать стихотворение на тему «Город и его жизнь», органично включив в текст слово «светофор». Объем работы должен составлять от 12 до 24 строк. От участников номинации «Лучший писатель малого жанра» ждут детективный рассказ на тему «Тайна и приключение» объемом от 1 до 4 страниц.

Один автор может подать заявку в обе номинации, но представить не более одной работы в каждой.

«Специальная номинация введена не просто как дополнительный конкурс, а как формат, который развивает креативное мышление. Подобные задания максимально объективно раскрывают потенциал молодых литераторов и помогают объективно оценить их профессионализм», – отмечает руководитель проекта Мария Каменская.

Прислать свою работу для участия в номинации необходимо до 31 октября. Итоги будут подведены во время общего финала проекта в декабре.

Конкурс проходит в рамках проекта «Литературное пространство для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.