Культура

Псковичам предлагают нарисовать «Елку Победы» для коллекционных открыток

Жителей Псковской области пригласили к участию в международном конкурсе «Нарисуй "Елку Победы"», который запустил московский Музей Победы. Всем желающим предложили стать авторами коллекционной серии новогодних открыток. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Музея Победы

В текущем году конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам предлагается нарисовать открытку, на которой будет изображена елка 1945-го года, и показать, как отмечали этот всеми любимый праздник на фронте, как создавали праздничную атмосферу бойцы и офицеры, как им присылали подарки. В своих рисунках можно отобразить, как отмечали Новый год бабушки и дедушки, как наряжали елку, украшали дом, делали своими руками подарки и обменивались ими.

Лучшие работы, отобранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии коллекционных новогодних открыток.

Кроме того, в этом году в конкурсе учреждено несколько новых номинаций от вновь присоединившихся партнеров. Так, самая большая детская библиотека мира – Российская государственная детская библиотека учредила специальную номинацию «Книжная обложка». Авторам предлагается создать иллюстрацию для обложки книги, посвященной 80-летию Победы, а также придумать ее название. По желанию можно дать к книге краткую аннотацию: каким событиям, датам и героям она посвящена, какие сюжеты семейной истории автора она описывает. Лучшие 20 работ получат специальные призы и станут частью новогодней выставки.

Победитель в спецноминации АО «Марка» получит самый оригинальный подарок в творческом состязании Музея Победы. Его работа станет основой для маркированной карточки с технологией дополненной реальности. Маркированная карточка — это государственный знак почтовой оплаты, которая распространяется в почтовых отделениях и сети салонов «Коллекционер». Победитель получит экземпляр в подарок.

Отдельно будет отмечено декоративно-прикладное творчество в номинации «Елочная игрушка 1945 года».

«В этом году на конкурсе будет уделено особое внимание не только рисункам, но и новогодним игрушкам, которые участники будут делать сами! Всем участникам предлагается создать новогоднюю игрушку, напоминающую игрушки 1945 года или сохраняющую атмосферу того времени», — отмечает Оксана Федорова, заслуженная артистка России, президент благотворительного фонда Оксаны Федоровой.

Работы на конкурс можно отправить до 23 ноября 2025 года. Выполнить их можно в любой технике изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и далее). Поделки в номинацию «Елочная игрушка 1945 года» также могут быть выполнены в любой технике — для участия достаточно загрузить фотографию новогодней игрушки. Работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые).

2 декабря на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка, в которую войдут работы участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 10 декабря текущего года, а также отправить ее по электронной почте друзьям и близким, поздравляя с праздником. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса будут подведены 12 декабря. Торжественная церемония награждения пройдет вместе с открытием новогодней выставки в Музее Победы. Победителей ждут подарки от партнеров, а также авторский экземпляр коллекционных новогодних открыток. Все участники получат именные сертификаты.

Подробную информацию можно узнать на сайте музея.