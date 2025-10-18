Культура

Школьники из Пскова посетили Изборск в рамках проекта «Духовное краеведение»

В рамках реализации совместного проекта Псковской епархии и министерства образования Псковской области «Духовное краеведение» ученики 4-х классов школ города Пскова посетили музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Настоятель Никольского собора подворья Псково-Печерского монастыря иерей Димитрий (Федоров) рассказал ребятам об архитектурных особенностях храма и значении духовных традиций в жизни человека.

После духовной беседы для четвероклассников была проведена экскурсия по Изборской крепости.

Познавательная программа завершилась чаепитием с ароматными блинами в музейном кафе «Блинная».