Культура

Пушкинский заповедник перейдет на «зимнее расписание» в ноябре

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 28 октября, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом могут свободно и допоздна гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, наслаждаясь последними тёплыми днями осени, отметили в музее.

Галина Худницкая. Тригорское. Высокий берег Сороти (2014). Из фондов музея-заповедника

Со среды, 29 октября, все усадьбы, входящие в состав Пушкинского заповедника, будут работать в штатном режиме. Однако туристов просят иметь в виду, что с 1 ноября «Михайловское» полностью переходит на график, который в музее традиционно действует в период так называемого низкого туристического сезона. То есть со вторника по воскресенье музеи будут открыты до 17.00, кассы — до 17.30, а понедельники будут выходными. В музейном комплексе в Бугрово («Пушкинская деревня» и «Водяная мельница») выходными в этот период станут понедельник и вторник.

Кроме того, планируя поездку в «Михайловское» в ноябре, важно учитывать, что в этом месяце мемориальные усадьбы будут веерно закрываться для проведения плановых ремонтных и хозяйственных работ. Так, «Михайловское» не будет принимать посетителей с 10 по 25 ноября, «Тригорское» — с 22 по 30 ноября, «Петровское» — с 10 по 21 ноября и музейный комплекс в Бугрово — с 24 по 30 ноября. Такое решения принято для того, чтобы гости, оказавшиеся в ноябре в псковском Святогорье, всё-таки смогли посетить хотя бы два музея Пушкинского заповедника.

В «Михайловском» также поделились планами на дни, следующие за санитарным вторником. Уже в субботу, 1 ноября в Научно-культурном центре музея откроют выразительную выставка графики Вадима Смирнова — к столетию со дня рождения мастера. В воскресенье, 2 ноября, всех приглашают на интерактивную фольклорную программу «Красные посиделки» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», а в понедельник и вторник, 3 и 4 ноября соответственно, — на новые арт-экскурсии замечательного актёра Михаила Драгунова.