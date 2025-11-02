Культура

В Италии отменили выступление недавно побывавшего в Пскове оперного певца

Дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие российского баса с мировым именем Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан». Об этом говорится в соответствующем заявлении учреждения культуры.

Фото: ТКД Псковской области

«Ильдар Абдразаков не будет петь в опере "Дон Жуан", которая пройдет на сцене Филармонического театра в январе 2026 года», - говорится в коротком заявлении фонда. Какие-либо комментарии по просьбе корреспондента ТАСС там дать отказались.

Однако ликующий пост по поводу этого в Х разместила заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено, которая лично добивалась отмены выступлений российских деятелей культуры в Италии, включая концерт Валерия Гергиева минувшим летом в Казерте.

Ранее этот политик уже помешала выступлению Абдразакова в Неаполе в театре «Сан-Карло». Этот российский артист открывал новый сезон «Ла Скала» в декабре 2022 года в опере «Борис Годунов».

Напомним, концерт в рамках VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, приуроченного к 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского, состоялся в Пскове 4 ноября.

