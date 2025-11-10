Культура

Творческая встреча с писателем подростковой фантастики пройдет в Пскове

Встреча с российской писательницей Екатериной Каблуковой состоится в псковской библиотеке имени Ивана Василёва 15 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Изображение: официальный сайт Псковского городского молодежного центра

Автор работает в популярных среди подростков и молодёжи жанрах: фэнтези, фантастика и романтическая проза. Среди её известных работ – романы «Любовь дракона», «Выйти замуж за некроманта», «Приказано жениться» и «Оседлать мечту».

Гости мероприятия смогут пообщаться с писательницей, узнать о творческом процессе и задать вопросы о её произведениях.

Начало мероприятия в 16:00.

Для участия необходима предварительная регистрация.