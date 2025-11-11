Культура

Первый детский день рождения отпраздновали в псковском музее

Во Дворе Постникова с радостью приняли первых юных гостей на празднование дня рождения в своих стенах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Именинница и ее гости погрузились в увлекательный мир археологии, приняв участие в «раскопках» и расписав деревянные ложки. Также в рамках мероприятия прошло праздничное чаепитие.

Напоминаем, что в Псковском музее-заповеднике можно провести самый важный день в году, погрузившись в русскую традиционную культуру, науку или детективное историческое расследование.