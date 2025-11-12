Культура

Стартовали просветительские мероприятия в рамках псковского Сретенского бала

В Пскове начинается культурно-образовательная программа в рамках проекта «Сретенский бал: по следам истории». Участников ждут экскурсии, лекции и мастер-классы, которые погрузят их в атмосферу бальной культуры и подготовят к главному событию – Сретенскому балу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Первый выездной этап программы состоится уже 15 ноября. Участники отправятся в город Павловск, где посетят местный музей и отправятся на обзорную экскурсию по городу, чтобы познакомиться с его историческим наследием и бальной культурой России.

16 ноября проект продолжит лекция-практикум «Нужен ли этикет на балу XXI века?». На занятии рассмотрят классические правила, применимые и на современном балу, проведут параллели между веками и попрактикуются в основных пунктах балльного этикета.

20 ноября программа продолжится творческим мастер-классом по созданию щёгольской бутоньерки – аксессуара для кавалера, который дизайну и материалу должен быть схож с платьем дамы.

Погружение в историю продолжится 22 ноября экскурсией в Спасо-Елеазаровский женский монастырь, она позволит участникам прикоснуться к духовным истокам псковской земли и ощутить атмосферу одного из знаковых исторических мест региона.

Приём заявок на участие в проекте «Сретенский бал: по следам истории» продолжается и продлится до 31 декабря. Первые танцевальные репетиции стартуют в декабре.

Событие реализуется при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты.