Культура

Музей-заповедник «Изборск» подготовил специальные предложения на День матери

Особое праздничное предложение для мам с детьми приготовил музей-заповедник «Изборск» в честь Дня матери. В выходные, 29 и 30 ноября, все объекты музея можно посетить по льготной цене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

День матери – по традиции отмечается в России в последнее воскресенье ноября. А чтобы праздник запомнился надолго, гостей ждут творческие мастер-классы. В музейной мастерской каждый сможет создать своими руками оригинальный сувенир для мамы в технике набойки по ткани.

А завершится сказочный день в уютной атмосфере музейного кафе «Блинная», где можно согреться и отведать знаменитых изборских блинов с ароматным горячим чаем.

С предложениями для мам с детьми в этот день можно ознакомиться в официальной группе музея. Для детей в возрасте до 14 лет предусмотрен бесплатный вход.