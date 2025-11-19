Культура

Псковичей приглашают на акцию «Великий и могучий» в палаты у Сокольей башни

Музейная акция «Великий и могучий», приуроченная ко Дню русского языка, пройдет в палатах у Сокольей башни 22 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Все желающие смогут своими руками смастерить праздничную открытку в стиле XIX века. Также посетителям расскажут о правилах дарения открыток в старину и правильном подписании их пером и чернилами. Начало в 11:00.

А в 13:00 музей приглашает на интерактивную программу «В музей за сказкой»: «Вы узнаете много интересного об укладе и быте русского крестьянина, о старинных праздниках, а музейные предметы станут проводниками в мир русских сказок и чудес», - сообщили в учреждении.

Адрес: Псков, Комсомольский переулок, 7.

Телефон для записи: +78112331390 (доб. 1).