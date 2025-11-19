В музее-заповеднике «Изборск» вспоминают академика Валентина Седова, создавшего «паспорт российской государственности»

Сегодня исполняется 101 год со дня рождения выдающегося российского археолога-слависта, доктора исторических наук, академика РАН Валентина Седова, чьи многолетние труды позволили составить своего рода «паспорт российской государственности» — уникальную археологическую коллекцию древнего Изборска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».
Фото: Валентин Седов. Труворово городище. Изборск. 1980-е годы
Валентин Седов родился 21 ноября 1924 года в подмосковном городе Ногинске. Его отец Василий Седов и мать Анна Фоминична работали на Истомкинской текстильной фабрике. После окончания средней школы в сентябре 1941 года юноша поступил в Московский авиационный институт, но учиться там ему пришлось недолго, в 1942 году он был зачислен в Гомельское военно-пехотное училище, а в ноябре того же года попал на фронт. Был командиром стрелкового и пулеметного отделений, сражался на Сталинградском, Южном, Степном, 1-м Украинском, 1-м Белорусском и Прибалтийском фронтах, участвовал в боях с Японией в Маньчжурии. Боевые заслуги Валентина Седова отмечены многочисленными наградами, в том числе орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги».
В конце 1945 года Валентин Седов находился в Харбине, где ему в руки попали книги по истории России из белоэмигрантских библиотек, многие из которых не были доступны в СССР. Это обстоятельство побудило молодого офицера заняться исторической наукой и изменить сделанный ранее выбор специальности.
После демобилизации он поступил на исторический факультет МГУ на кафедру археологии. А в 1951 году был принят в аспирантуру Института археологии (в те годы – Института истории материальной культуры), с которым оказалась прочно связана вся его дальнейшая судьба.
Круг научных интересов Валентина Седова был чрезвычайно широк. Главной темой его исследований стали этногенез и этническая история славян от момента их выделения из среды индоевропейцев до формирования европейских народностей в средневековье. Им написаны фундаментальные труды по истории и археологии средневековой Европы, археологии древнерусских городов и истории их становления. Он тщательно изучал историю соседей, результатом чего стали труды по этнической истории стран Балтии, финно-угорских областей центра и севера России. За свою творческую научную жизнь он создал более 500 научных трудов.
Полевые работы Валентина Седова оставили яркий след в археологии различных исторических областей России, но предметом его особого исследовательского внимания стали памятники Псковской земли. В 1966-1969 годах он провел раскопки курганов кривичей в верхнем течении реки Великой и в Себежском Поозерье. Результаты этих исследований вошли в монографию «Длинные курганы кривичей», вызвавшую всплеск интереса к памятникам начального расселения славян на Северо-Западе русских земель.
С 1971 года под его руководством велось исследование Изборска, памятника, имеющего ключевое значение для реконструкции начала славянского расселения на Северо-Западе – и теперь это один из немногих древнерусских городов, раскопанных почти полностью. Археологические работы, продолжавшиеся более 20 лет, позволили прояснить обстоятельства, при которых возник и развивался один из древнейших городов Руси.
В середине 1980-х годов по объему выполняемых работ это была крупнейшая археологическая экспедиция в Европе, имевшая исключительное значение для средневековой археологии Северо-Запада России. Эти раскопки позволили полностью изучить один из древнейших городов Руси, а также стали серьезной профессиональной школой для многих археологов страны.
Сегодня наиболее яркие и значимые музейные предметы из коллекции археологии представлены не только в экспозициях Государственного музея-заповедника «Изборск», но и в Плесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике на выставке «Изборск – Железный город». Выставка в Плесе продолжит работу до середины февраля 2026 года.