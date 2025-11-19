Культура

В музее-заповеднике «Изборск» вспоминают академика Валентина Седова, создавшего «паспорт российской государственности»

Сегодня исполняется 101 год со дня рождения выдающегося российского археолога-слависта, доктора исторических наук, академика РАН Валентина Седова, чьи многолетние труды позволили составить своего рода «паспорт российской государственности» — уникальную археологическую коллекцию древнего Изборска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: Валентин Седов. Труворово городище. Изборск. 1980-е годы

Валентин Седов родился 21 ноября 1924 года в подмосковном городе Ногинске. Его отец Василий Седов и мать Анна Фоминична работали на Истомкинской текстильной фабрике. После окончания средней школы в сентябре 1941 года юноша поступил в Московский авиационный институт, но учиться там ему пришлось недолго, в 1942 году он был зачислен в Гомельское военно-пехотное училище, а в ноябре того же года попал на фронт. Был командиром стрелкового и пулеметного отделений, сражался на Сталинградском, Южном, Степном, 1-м Украинском, 1-м Белорусском и Прибалтийском фронтах, участвовал в боях с Японией в Маньчжурии. Боевые заслуги Валентина Седова отмечены многочисленными наградами, в том числе орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги».

В конце 1945 года Валентин Седов находился в Харбине, где ему в руки попали книги по истории России из белоэмигрантских библиотек, многие из которых не были доступны в СССР. Это обстоятельство побудило молодого офицера заняться исторической наукой и изменить сделанный ранее выбор специальности.

После демобилизации он поступил на исторический факультет МГУ на кафедру археологии. А в 1951 году был принят в аспирантуру Института археологии (в те годы – Института истории материальной культуры), с которым оказалась прочно связана вся его дальнейшая судьба.

Круг научных интересов Валентина Седова был чрезвычайно широк. Главной темой его исследований стали этногенез и этническая история славян от момента их выделения из среды индоевропейцев до формирования европейских народностей в средневековье. Им написаны фундаментальные труды по истории и археологии средневековой Европы, археологии древнерусских городов и истории их становления. Он тщательно изучал историю соседей, результатом чего стали труды по этнической истории стран Балтии, финно-угорских областей центра и севера России. За свою творческую научную жизнь он создал более 500 научных трудов.

Полевые работы Валентина Седова оставили яркий след в археологии различных исторических областей России, но предметом его особого исследовательского внимания стали памятники Псковской земли. В 1966-1969 годах он провел раскопки курганов кривичей в верхнем течении реки Великой и в Себежском Поозерье. Результаты этих исследований вошли в монографию «Длинные курганы кривичей», вызвавшую всплеск интереса к памятникам начального расселения славян на Северо-Западе русских земель.

С 1971 года под его руководством велось исследование Изборска, памятника, имеющего ключевое значение для реконструкции начала славянского расселения на Северо-Западе – и теперь это один из немногих древнерусских городов, раскопанных почти полностью. Археологические работы, продолжавшиеся более 20 лет, позволили прояснить обстоятельства, при которых возник и развивался один из древнейших городов Руси.

В середине 1980-х годов по объему выполняемых работ это была крупнейшая археологическая экспедиция в Европе, имевшая исключительное значение для средневековой археологии Северо-Запада России. Эти раскопки позволили полностью изучить один из древнейших городов Руси, а также стали серьезной профессиональной школой для многих археологов страны.

Валентин Седов посвятил Изборску более 20 научных публикаций, однако долгое время он не брался за написание большого труда по данной теме. Данное обстоятельство было связано с тем, что все его силы в 1990-е годы были брошены на подведение итогов многолетнего изучения славянского мира: воссоздание общей картины славянского этногенеза и этнической истории, реконструкцию этнокультурной ситуации в Восточной Европе. После завершения комплекса исследований по истории славян академик принялся за написание своей последней работы «Изборск в раннем Средневековье», которую завершали уже его ученики. Монография издана в 2007 году и является настольной для всех интересующихся историей и археологией древнерусского города Изборска.

Сегодня наиболее яркие и значимые музейные предметы из коллекции археологии представлены не только в экспозициях Государственного музея-заповедника «Изборск», но и в Плесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике на выставке «Изборск – Железный город». Выставка в Плесе продолжит работу до середины февраля 2026 года.