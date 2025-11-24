Псковcкая обл.
Культура

Органную музыку Германии и Франции услышат псковичи на концерте 30 ноября

27.11.2025 09:59|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Два взгляда на орган: Германия и Франция» состоится в воскресенье, 30 ноября, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставили в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие виртуозная и харизматичная петербуржская органистка Эльнора Гросс, выпускница Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по специальности «Орган» кафедры «Органа и клавесина», лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов.  

В программе концерта «Два взгляда на орган: Германия и Франция» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков:  Иоганна Себастьяна Баха, величайшего немецкого композитора в истории музыки и органиста эпохи барокко, мастера полифонии и гармонии, выдающегося автора органной и клавирной музыки, Анри Констана Габриеля Пьерне, французского композитора-романтика и органиста XIX-XX века, Луи Джеймса Альфреда Лефебюр-Вели, французского композитора и органиста-импровизатора XIX столетия, и Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, французско-бельгийского композитора-романтика и органиста XIX века, основателя французской симфонической музыки.   

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове расположен на улице Плехановский Посад, 64.

Источник: Псковская Лента Новостей
