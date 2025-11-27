Культура

В «Михайловском» дадут праздничный концерт ко Дню матери

Завтра, 29 ноября, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоится большой праздничный концерт, приуроченный к Дню матери.

Памятник «Музейщикам Пушкиногорья» на площади перед НКЦ Пушкинского заповедника. Фото: pskov.ru

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, концерт назвали «Всё для тебя, родная». Он будет дан силами творческих коллективов и солистов из Пушкинских Гор и Пскова.

Всех жителей и гостей Святогорья ждут в научно-культурном центре Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) к 14.00. Вход на праздник — свободный.

В «Михайловском» напомнили, что в этом году музей совместно с администрацией района и Пушкиногорским КДЦ отметил уже несколько значимых государственных праздников. Так, например, яркие концертные программы были подготовлены к Дню защитника Отечества, к Дню памяти 6-й роты, к Международному женскому дню. И как показала практика, эти акции, собравшие полные залы, пользовались большим успехом у жителей и гостей района.