Культура

О мировом дереве-дубе и златой цепи миропорядка рассказал ульяновцам научный сотрудник «Михайловского»

Публичную online-лекцию «Лукоморье, дуб и золотая цепь как мифологемы в прологе поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» прочёл вчера, 5 декабря, для посетителей Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Станислав Лебедев. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Пушкинском Заповеднике.

Фото здесь и далее: Ульяновский областной музей имени И.А. Гончарова

«Культурологическое исследование Станислава Сергеевича захватывающе интересно. Оно даёт возможность по-новому взглянуть на известные с детства пушкинские строки: “У Лукоморья дуб зелёный; / Златая цепь на дубе том…“. Мифологемы — древние архетипические образы, универсальные мотивы, встречающиеся во множестве культур и традиций, —нашли отражение в прологе к поэме А. С. Пушкина “Руслан и Людмила“. Наш коллега рассказал своим слушателям о дубе как мировом древе, которое является центром и опорой всего мироздания, о золотой цепи — вселенском законе, поддерживающем порядок мироздания, и самом Лукоморье — волшебной, загадочной стране, попасть в которую могут только истинные поэты. По ходу лекции Станислав Сергеевич показывал старинные карты с отмеченным на них Лукоморьем и иллюстрации, на которых запечатлены храмы со свисающими цепями», — рассказали в «Михайловском».

В Пушкинском заповеднике с особым удовлетворением отметили, что на лекции Станислава Лебедева было много молодых людей, для которых значительная часть из услышанного была новой и неожиданной информацией. Встреча прошла в рамках работы лектория, который уже более шести лет — с января 2019 года — успешно функционирует на базе виртуального представительства музея-заповедника «Михайловское» в Ульяновской области.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что до нынешней весны подобные лекции проходили в гостеприимном «Доме Языковых» — филиале областного музея имени Гончарова. Реальные и виртуальные гости «Дома…» были слушателями более чем двадцати очень разных программ, среди которых: «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А.С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А.С. Пушкина “Дубровский“», и прочие. Однако с конца апреля этого года здание литературного музея закрыто на комплексную реставрацию. Несмотря на это, востребованный проект решено продолжать — пусть и в другой локации, подчеркнули в «Михайловском».