Культура

«Как брызги шампанского!..»

Накануне открытия в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» выставки «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам» из собраний двух легендарных музеев: Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и Музея Московского художественного академического театра – мы попросили создателей этого масштабного проекта раскрыть его творческий замысел.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

– Расскажите об этой выставке, чем она замечательна? Почему посетителям из Пскова и других городов России стоит приехать в Изборск этой зимой? И что они увидят?

Куратор выставки, заместитель директора по экспозиционно-просветительской деятельности Музея МХАТ Марфа Бубнова:

«В первую очередь зрители увидят хорошую и приятную компанию, людей, которые вместе отмечали Рождество, они друг с другом дружили, и Рождественские дни были для них не только праздником, но и работой. Работой для того, чтобы порадовать зрителей своим творчеством. На тот момент они были одними из самых богатых людей в Москве, они занимались искусством и сделали для искусства чрезвычайно много – это всегда интересно! И эти люди – Савва Иванович Мамонтов и Константин Сергеевич Станиславский. Они оба, один – в оперное искусство, другой – в мировой театра, внесли особую лепту. Именно с них начался режиссерский театр, тот самый, о котором мы и сейчас говорим. Потому что у нас до сих пор существует разграничение: мы ходим в театр или на артистов, или на режиссеров. Если бы Мамонтов и Станиславский к режиссерскому театру не приложили руки, то и понятия такого тогда не возникло бы. Предметы на выставке совершенно уникальные, поскольку музей «Абрамцево» – это особая история в жизни Саввы Мамонтова. В Абрамцево были мастерские, где создавалось всё: художники, близкие к Мамонтову, и создавали произведения именно к театральным постановкам. Мы прекрасно знаем творчество Васнецова, Поленова, Коровина, Серова, но плохо представляем их работу для театра. А у них в Абрамцево было волшебная атмосфера творчества!

В семье Алексеевых, из которой происходил Станиславский, всё было несколько иначе: там всё было подчинено репетициям. Семья была большая, и дети вместе с родителями целыми днями репетировали, все были подключены к созданию спектаклей. И рассказ, который представляет Музей МХАТ, открывает зрителю, как Константин Сергеевич от домашнего театрального кружка пришел к созданию Московского художественного театра. И Савва Мамонтов тоже начинал с домашнего кружка и пришел к созданию первой в России частной оперы, открывшей зрителю и слушателю Фёдора Шаляпина.

Наша выставка рассказывает о том, что каждый спектакль – это праздник. И Рождество – тоже праздник! И удивительно, что сначала Савва Иванович поставил в своей опере «Снегурочку». Он был первый. А потом, и 1900-м году, и Станислав Сергеевич поставил свою «Снегурочку». А «Снегурочка» – это зима, Рождество! Как писал Станиславский о спектакле: «Мне хочется, чтобы этот спектакль был бы такой же яркий, такой же зажигательный, как брызги шампанского». У них каждый день состоял из работы и праздника. С утра собирались в театре, пили чай и шли репетировать, а вечером – спектакль. И Савва Иванович, и Константин Сергеевич были великими трудоголиками. Савва Мамонтов строил в России железные дороги. Константин Сергеевич был занят на семейной фабрике. Расширял и совершенствовал производство. А с двух часов и до поздней ночи – он в театре.

Мы показываем костюмы, бутафорию, макеты спектаклей, эскизы костюмов и декораций, и всё это богатство, опять-таки, сохранилось благодаря Константину Сергеевичу, который, помимо прочего, был еще и великим архивистом. Например, мы представляем не только костюмы и бутафорию из спектакля «Много шума из ничего», который шел на сцене Общества искусства и литературы, но у нас есть костюм из Алексеевского кружка, и макеты спектаклей, которые делал сам Константин Сергеевич. А у музея-заповедника «Абрамцево» есть скульптуры, созданные Саввой Ивановичем».

Директор Государственного музея-заповедника «Абрамцево» Елена Воронина: «К этому удивительно содержательному комментарию Марфы Николаевны я хочу добавить, что наш совместный выставочный проект – один из немногих примеров такого единения двух музеев, создающих ощущение, что спустя много лет мы полностью повторили единение двух семей – Мамонтовых и Алексеевых. Мы показываем, как на одной выставке можно объединить и таланты, и знания, и работу научных сотрудников, и хранителей, казалось бы, совершенно разных музеев, объединить в полноценный выставочный проект, который расскажет историю, о которой многие зрители даже не догадываются. Посетители выставки увидят рисунки и эскизы Репина, Васнецова, Поленова, Серова, Остроухова, скульптуры Врубеля и Мамонтова. И мы благодарны и Музею МХАТ, и музею-заповеднику «Изборск» за этот удивительный совместный проект. С музеем-заповедником «Изборск» это наша не первая выставка, но мы надеемся, что и не последняя».